ヤマハ パシフィカ PACIFICA 112V

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商品詳細
PACIFICA112Vですケースが付属しますアームありません使用感はあまりなくネックも問題ありませんもちろん音出し確認済み弦が古く一本切れていますが新品弦ワンセット付属しますもし張り替えて出荷希望でしたら承りますメーカーHPからPACIFICA112V高いポテンシャルで結実した充実の基本性能。ギタリストの才能を引き出すベーシックモデル。アルダーボディにグロスウレタン仕上げボルトオンメイプルネック＆ローズウッド指板アルニコVピックアップでクリアで音ヌケがいいサウンドを実現5ポジション・セレクター付きS/S/Hピックアップ構成コイルタップ機能を搭載し幅広いサウンドメイキングが可能ブロックサドル採用のヴィンテージトレモロタイプ···ストラトキャスタータイプシリーズ···PACIFICAボディタイプ···ソリッド#ぼっち・ざ・ろっく！
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