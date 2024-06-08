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トートバッグ
商品番号 G77555937130
商品名

トートバッグ
ブランド名 ロンシャン
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロンシャンのハンドバッグでカラーはブラウンで、中にファスナー付きポケットが1ヶ所あります。通勤に使用していたので使用感があります。もう使用する機会がないので出品します。●サイズ：縦幅24cm横幅35cmマチ11cm●素材：牛革●付属品：ございません。●その他、注意事項：実際に使用していた中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
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