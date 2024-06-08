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商品詳細
ロンシャンのハンドバッグでカラーはブラウンで、中にファスナー付きポケットが1ヶ所あります。通勤に使用していたので使用感があります。もう使用する機会がないので出品します。●サイズ：縦幅24cm横幅35cmマチ11cm●素材：牛革●付属品：ございません。●その他、注意事項：実際に使用していた中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
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