jamie エーエヌケー 黒 ブラウス 「ループゆるブラウス」 地雷

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プロフィール必読でお願いいたします(*´˘`*)2年前ほどに梅田のESTにて購入しました。何度か着用しています。出品に出している、エーエヌケーの黒のスカートに合わせていました！（この投稿の6枚目にも貼っておきます）セットで買って頂けるのであれば-300円させて頂きます♡ほんとに可愛いので是非一緒に着てほしいです！INしても出しても可愛い(≖ᴗ≖​)肩のレースのところもセクシーでほんとに可愛い(\u003e\u003c。)♡着用感はあまりありません。本当に可愛いのですが、私自身系統が変わってしまった為出品します(´；ω；｀)元値8690円※返品クレームも受け付けておりませんのでご了承ください※見落としの小傷等がある場合もあります、中古品であることをご理解いただき、写真等でご確認の上、ご購入下さいJamieエーエヌケーAnkRougeアンクルージュコートロングコート地雷系量産型サブカル系ぴえん天使界隈ジェイミーエーエヌケーアンクルージュリズリサレフレムトラバスディムモアールdimmoireモルフィンマーズバブルスアンクルージュロジータディアマイラブシーハニシークレットハニーリッスンフレーバーアミリージュunknownガルフィーOYトラヴァストーキョーTRAVASレフレムワンピースワンピミニスカセットアップ闇可愛い病み可愛いヲタク参戦服バンギャゆあてゃあのちゃんゴスロリテイスト・シーン···地雷系色···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント