EMMEL REFINES フリル/ギャザー スキッパー ブラウス

フリルデザインがフェミニンな一枚着映えブラウス■デザイン肩のフリルデザインがフェミニンなブラウス。首元はホックの仕様で、ホックを開けてスキッパーの様にデコルテをのぞかせた着方も◎■素材タンブラー加工を施しているのでシワ感がありますが、オンスタイルに使えるきれいめな素材。ドライなタッチで少し透け感がありますが、程よい厚みとハリ感があります。■コーディネートパンツスタイルにもスカートスタイルにも合わせやすい丈感で、シンプルなボトム合わせの通勤スタイルから、オフスタイルにはデニムやプリントスカート合わせが華やかでおすすめです。素材ポリエステル100%サイズ 総丈54、バスト95



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