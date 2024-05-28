used black frill shirt ブラウス　vintage フリル

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着丈‥66cm肩幅‥39cm身幅‥49cm首元から胸元までのフリルとレースがとても上品さを出してくれるフリルシャツです。バックのデザインもとても推しです。カラー···ブラックnamachekosullentokyocontenastoremaglianokozaburoキングヌーチャンピオンあいみょんttt_mswnoilsoshiotsukilandlordgourmetjeansy/projectなかむ菅田将暉neat九州タワーズrandykudossulvamりいちlittlebigsteinyokeUSA製marnilownnmaisonmargielahedmaynerstefancookekikokostadinovdriesvannotenrafsimonsSUNSEAミリタリーallegelittlebigj.w.andersonm47shareefJOHNLAWRENCESULLIVANMYnemaattee\u0026sonsblurmusniceness常田ボロtogaコムドットyoutuberストリートコムデギャルソンyohjiyamamotokolorイッセイミヤケヨウジヤマモトアメカジ高円寺下北沢中目黒原宿50s60s70s80s90s昭和レトロユーズドusedオールドold古着モードヴィンテージvintage総柄古着屋古着卸まとめビンテージアロハシャツアート柄モードアンティーク