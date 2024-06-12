Allsanits オールセインツ ノースリーブ トップスレザー

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商品詳細
サイズ:XS色:グレーNYのallsaintsで購入致しました。肩の所がレザーになっていてとても着心地もいいです^_^素人寸法ですが丈69(前は52)身幅39です。自宅保存の為神経質な方はご遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/symmetric118745.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei480671.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual89746.html
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