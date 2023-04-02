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【新品未使用】PLST プラステ　ブラウス　ベージュ　M フォーマル　最終価格
商品番号 W55778189521
商品名

【新品未使用】PLST プラステ　ブラウス　ベージュ　M フォーマル　最終価格
ブランド名 プラステ
特別価格 税込 1,436 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タグは外してしまっておりますが、新品未使用です。発送の際についていたビニールカバーをかけたまま保管しておりましたため、大変綺麗な状態です。前後がシャーリングになっており、柔らかな素材で、お仕事の際や入学式などのフォーマルなセレモニーなどに着用いただける素敵で品があるデザインです。透け感なく、高級感のある生地感です。定価8000円ほどで購入しました。※最終価格、お値下げ不可カラー···ベージュ袖丈···長袖柄・デザイン···無地季節感···春、秋、冬入学式発表会卒業式お仕事学校行事オフィスフォーマルセレモニー上品パーティーピアノ
http://narcologia.ru/goods/reproduce954555.html
http://narcologia.ru/goods/diamond456158.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis241744.html
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