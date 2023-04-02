【新品未使用】PLST プラステ　ブラウス　ベージュ　M フォーマル　最終価格

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タグは外してしまっておりますが、新品未使用です。発送の際についていたビニールカバーをかけたまま保管しておりましたため、大変綺麗な状態です。前後がシャーリングになっており、柔らかな素材で、お仕事の際や入学式などのフォーマルなセレモニーなどに着用いただける素敵で品があるデザインです。透け感なく、高級感のある生地感です。定価8000円ほどで購入しました。※最終価格、お値下げ不可カラー···ベージュ袖丈···長袖柄・デザイン···無地季節感···春、秋、冬入学式発表会卒業式お仕事学校行事オフィスフォーマルセレモニー上品パーティーピアノ