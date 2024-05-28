DOORS ラムウール F 長袖ニット ワイドシルエット レディース

URBANRESEARCHDOORSアーバンリサーチドアーズラムウールニットワイドシルエットサイドスリットトップスカラー：ライトベージュ記載サイズ：Oneフリーサイズ実寸をご確認ください【平置き寸法】肩幅：52cm身幅：脇下寸法52cm着丈：67cm袖丈：47cm＊若干の誤差はご了承ください毛100%状態：目立つ傷、汚れは見受けられませんまだまだ素敵に着ていただけます中古のですので、若干の使用感ご理解の程宜しくお願い致します柔らかく温かなラムウールを使用したニットチクチク感がなく滑らかな肌触りです程よく膨らみはありながらも重たさのない軽い着心地で腰に少しかかる着丈ですので温かく着られますスッキリとしたボートネックタイプでタートルやシャツなどレイヤードもおすすめです＊＊┈┈┈┈＊＊••✼••＊＊┈┈┈┈＊＊わからないことはお気軽にコメントくださいお品を多数出品中です是非ご覧ください↓クリック#veryアパレル一覧＊＊┈┈┈┈＊＊••✼••＊＊┈┈┈┈＊＊【注意事項】※発送時にゆうゆうメルカリ便⇄らくらくメルカリ便に変更する場合がございます。※画像の小物などはつきません。※キレイに畳んで発送致しますが畳みジワはご了承下さい。※中古のお品です。新品のような品質をお求めの方はご購入をお控え下さい。※光の当たり具合や、ブラウザによって若干色味が違う場合がございます。素材···ウールカラー···ベージュ袖丈···長袖着丈···ミドル柄・デザイン···無地ネック···ボートネック季節感···秋、冬



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