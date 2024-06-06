Classic Pro PDM/LS パワーディストリビューター

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商品詳細
ClassicProPDM/LSパワーディストリビューター通電確認ライトつきます。機材変更の為出品です。電源を入れて何度か再起動します。ジャンクなのかそんなもんなのか無知なのでわかりかねます。詳しい方ご購入ください。私は現場で通常使用しましたがたまに再起動します。先に何でも質問ください。あとからのクレームはお受け出来かねます。
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