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Classic Pro PDM/LS パワーディストリビューター
商品番号 O90520730040
商品名

Classic Pro PDM/LS パワーディストリビューター
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ClassicProPDM/LSパワーディストリビューター通電確認ライトつきます。機材変更の為出品です。電源を入れて何度か再起動します。ジャンクなのかそんなもんなのか無知なのでわかりかねます。詳しい方ご購入ください。私は現場で通常使用しましたがたまに再起動します。先に何でも質問ください。あとからのクレームはお受け出来かねます。
http://narcologia.ru/goods/manufacture116841.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial97716.html
http://narcologia.ru/goods/septet684319.html
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