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アメリカンラグシー サテン ポケット ワイドブラウス
商品番号 Y38630750456
商品名

アメリカンラグシー サテン ポケット ワイドブラウス
ブランド名 アメリカンラグシー
特別価格 税込 1,833 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AMERICANRAGCIEアメリカンラグシーサテンポケットワイドブラウス替えボタン付き袖は通しておりませんが、着用の予定で一度ホームクリーニング済です。未着用ですので新品同等の状態です。Tシャツ感覚で着られるポケットブラウスです。ワイド幅とクロップド丈で体型を拾わず着やすいかと思います。サテン調の少し艶のある素材なので、ラクチンですが上品に着用いただける商品です。カラーは生成りのようなクリームホワイトです。フリーサイズ肩幅：落ちる形のため計測不可身幅：54袖丈：57総丈：17※全て平置き素人採寸です。他にも新品未使用、綺麗なものを中心に多数出品中です(^^)よろしければご覧ください→#maamiアメリカンラグシービームスシップスジャーナルスタンダードアダムエロペスピックアンドスパンイエナなどお好きな方へ
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