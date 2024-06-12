アメリカンラグシー サテン ポケット ワイドブラウス

AMERICANRAGCIEアメリカンラグシーサテンポケットワイドブラウス替えボタン付き袖は通しておりませんが、着用の予定で一度ホームクリーニング済です。未着用ですので新品同等の状態です。Tシャツ感覚で着られるポケットブラウスです。ワイド幅とクロップド丈で体型を拾わず着やすいかと思います。サテン調の少し艶のある素材なので、ラクチンですが上品に着用いただける商品です。カラーは生成りのようなクリームホワイトです。フリーサイズ肩幅：落ちる形のため計測不可身幅：54袖丈：57総丈：17※全て平置き素人採寸です。他にも新品未使用、綺麗なものを中心に多数出品中です(^^)よろしければご覧ください→#maamiアメリカンラグシービームスシップスジャーナルスタンダードアダムエロペスピックアンドスパンイエナなどお好きな方へ



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