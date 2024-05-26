新品タグ付き♡DOORSリネンコットンバックリボンブラウス✽black

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ご覧いただきありがとうございます(୨୧ᵕ̤ᴗᵕ̤)今季ドアーズで購入したものになります⭐︎୨୧∴∵∴୨୧∴∵∴୨୧∴∵∴୨୧∴∵∴୨୧∴∵∴୨୧✽2023SSアーバンリサーチドアーズリネンコットンバックリボンブラウス新品未使用品【定価8250円】✽色ブラック✽サイズM身幅54cm肩幅43cm着丈57.5cmそで丈28cm✽素材麻50%綿50%୨୧┈┈アイテム説明┈┈୨୧背中でキュッと結んだバックリボンがアクセントになるブラウスは、ナチュラルな天然素材を使用しリボンアイテムながらも甘さを抑えたデザイン。短すぎない5分袖丈や、フロントデザインをプレーンにすることで全体のシルエットもまとまりがあり、大人の方にも着ていただきやすいように拘りました。軽くてエアリーなリネンコットンの素材は肌離れがよく、気温の高い時期にも快適な着心地を提供。カラーもベーシックな2色に加えて落ち着いたYELLOWKHAKIにすることで、大人カジュアルなスタイルにマッチします。-----------------------------透け感:ややあり(NATURALのみ)伸縮性:なし裏地:なし光沢:なしポケット:なし-----------------------------即購入okです⑅◡̈*。#konohacoカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地素材···麻季節感···春、夏