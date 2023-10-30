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CHANEL シャネル NO5 香水 ヴィンテージ ネックレス
商品番号 B69315631708
商品名

CHANEL シャネル NO5 香水 ヴィンテージ ネックレス
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 22,393 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうござます(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)即購入OKです！シャネルヴィンテージNO5ネックレス【サイズ】トップの大きさ:縦5.0cm横3.1cmチェーンの長さ:約62cm香水は4mlの瓶で半分ほど残っています。素人採寸ですので、少しの誤差はご了承くださいませ。【状態】母が昔CHANELのお店で購入したネックレスです。使用していましたので多少の細かいハゲや傷はございます。また経年劣化により、少し黒ずみもございます。CHANELと書いてあるところに香水が溢れて、シミになってます。その他は、目立った傷や汚れはないので、長くお使い頂けると思います☺︎後ろがヒマワリのデザインになっていて、とても可愛いです♡中古品ということをご理解ある方お願いいたします。商品は、鑑定済み、確実に正規品になりますのでご安心くださいませ◎⚠︎箱はございませんので、ネックレスのみ発送いたします。低評価、クレーム等対応できませんので、ご理解ある方のみよろしくお願いします！※素人検品なのでご了承下さい。※自宅保管しておりました。✔️他にも沢山出品していますのでご覧ください。✖️大幅なお値下げしましたので値下げ不可⚠️上記説明文、写真をよくご覧いただき中古品にご理解ある方のみでお願い致します。⚠️トラブルやすり替え防止の為返品返金は致しませんのでご了承下さいませ。カラー···ゴールド
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