LOUISVUITTON　ネヴァーフルPM ダミエ　■■■

〖ブランド名〗LOUISVUITTONルイヴィトン〖タイプ〙トートバッグ〖ライン〗ネヴァーフルPM(旧型) ダミエ〖対象〗レディース〖サイズ〗横幅...27.5〜38cm 高さ..21cm マチ...12cm個人測定ですので誤差ご理解ください〖素材〗PVC〖仕様〗オープンポケット…1〖開閉〗〖付属品〗なし〖カラー〗〘入手先〙ブランド古物市場（要免許）〖状態〗目立つ汚れやスレなどもなく大変綺麗な状態だと思います内側少し汚れありその他お写真で状態ご確認ください。その他気になる点、お写真と詳細が異なる場合はご購入前にコメントでご確認ください出品にあたりしっかり検品の方をしておりますが細かな傷や汚れなど見落としがある場合がございますあくまで中古品だということをご理解の上ご購入お願いいたします！



ネヴァーフル PM ダミエ・エベヌ｜ルイ・ヴィトン 公式サイト - N41359



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