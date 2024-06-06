【CATERINA LUCCHI】　ロングウォレット　ブルー

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商品詳細
カテリーナルッキのロングウォレットです。波打ったヨレは元々そういうデザインです。コレクション放出品です。数回使用後保管しておりました。#長財布#本革#レザー#ジップウォレット素材···本革カラー···ブルー財布形···長財布
http://narcologia.ru/goods/voiceless886559.html
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