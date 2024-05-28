新品　レスポートサック　チェックチェリー　ショルダーバッグポーチ付き

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❇️ご覧いただきありがとうございます(⁠•⁠‿⁠•⁠)Lesportsacレスポートサックのショルダーバッグ（ミニポーチ付き）になります。軽量で、豊富なポケットで収納力が抜群のLesportsac定番ショルダーバッグです。折り畳み傘や500mlのペットボトルも入り、B5サイズの手帳や本もスムーズに入ります。表側の底は、サイドのファスナーを開ければマチを広げることができます。♦️新品未使用 送料無料 即購入大歓迎♪❴サイズ❵本体：35×23cmマチ：13~16cm（ファスナー調整マチ幅3cm）ショルダー長さ：調節可（約） 62~123cmポーチ：21×16cm ※マチ無し❴仕様❵メイン開閉部：ファスナー×2外部様式：ファスナー付きポケット×3内部様式：ファスナー付きポケット×1❂素人採寸となりますので、誤差はご容赦ください。✴️生地の裁断位置により柄の入り方が多少異なります。✴️コメントなし、即購入okです♪✴️送料軽減のためコンパクトに畳んで簡易包装での発送となります。✴️自宅保管で、素人検品なので神経質な方や完璧を求める方は購入をお控えください。✴️仕事が忙しく、お返事が遅くなる場合があります。⚠️トラブル回避の為、気になる点は、必ずご購入前に、何でもご質問ください!⚠️何かありましたら評価前にご連絡頂きますと助かります、宜しくお願い致します!⚠️海外正規品の基準が国内正規品とは異なるため、タグエラー、付属品の欠品、縫製が甘かったり、仕様が異なる場合がございます。国内正規品におこだわりの方はご購入を控えください。※国内で修理等受けられません。⚠️ペットは飼っていません。 喫煙者はおりません。✴️同梱割引致します、コメントください。✴️並行輸入品、海外製品ですのでご理解いただける方のみ宜しくお願い致します、ご了承の上ご購入ください。