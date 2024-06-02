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【美品】COACH 2wayショルダーバッグ
商品番号 I35505243345
商品名

【美品】COACH 2wayショルダーバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 4,592 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に購入し、1度だけ使用。その後はクローゼットで保管していました。素人検品ですが、目立った汚れや傷は見当たりません。中古品ですので、若干の使用感はあります。ご理解いただける方のみお願いします。ブランド名：COACH（コーチ）商品名：2wayショルダーバッグ商品品番：F77879カラー：ブラウン系/ブラック系金具：ゴールド金具素材：PVCコーティングキャンバス×レザータイプ：レディースサイズ：W約19.5cmxH約13cmxD約10cmショルダーの長さ約110cm-130cm開閉式：ファスナーポケット：外側：ファスナーポケットx1内側：カードポケットx2付属品：なし外箱、保存袋、保証書等は破棄しております。お付けすることができません。
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