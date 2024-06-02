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商品詳細
数年前に購入し、1度だけ使用。その後はクローゼットで保管していました。素人検品ですが、目立った汚れや傷は見当たりません。中古品ですので、若干の使用感はあります。ご理解いただける方のみお願いします。ブランド名：COACH（コーチ）商品名：2wayショルダーバッグ商品品番：F77879カラー：ブラウン系/ブラック系金具：ゴールド金具素材：PVCコーティングキャンバス×レザータイプ：レディースサイズ：W約19.5cmxH約13cmxD約10cmショルダーの長さ約110cm-130cm開閉式：ファスナーポケット：外側：ファスナーポケットx1内側：カードポケットx2付属品：なし外箱、保存袋、保証書等は破棄しております。お付けすることができません。
http://narcologia.ru/goods/manufacture612541.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly379984.html
http://narcologia.ru/goods/marshal634680.html
【美品】COACH 2wayショルダーバッグ
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