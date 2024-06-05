タグ付き新品シンクビーThink bee!アニマルハート限定ガマ口バッグ ...

＜はじめに＞・必ず受け取り確認後なるべくすぐに受取評価していただける方のみご購入ください。 それが難しい場合は申し訳ありませんが、ご購入はお控えください。・返品、返金、交換等は行なっておりませんので予めご了承ください。※以上、ご確認よろしくお願いします---------------------------------Thinkbee！の人気シリーズ、アニマルハートの限定モデルです。数年前に購入後、一度も使用せずタグ付きのまま忘れてしまっていたので出品します。ディテールがかなり凝ったデザインでめちゃくちゃ可愛いです。生地はジャカード織なので、季節は問わずお使いいただけると思います。未使用新品タグ付きなのでバッグには傷汚れ等の難はありませんが、保存袋には小さなシミや変色等少し見られます。サイズ：横約28センチ、高さ（ガマ口の取手含まず）約16センチ、マチ約9センチ素材...ジャカード種類...ハンドバッグ購入時の金額 約¥25,000



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