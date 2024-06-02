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【未使用に近い】ESTNATION＊カットソー・サイズ36
商品番号 L44753026214
商品名

【未使用に近い】ESTNATION＊カットソー・サイズ36
ブランド名 エストネーション
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ESTNATION（エストネーション）ノースリーブカットソーサイズ：36裏地：ありストレッチ性：なし＜各部位のサイズ＞肩幅：38cmウエスト：37.5cm身幅：44.5cm着丈：前面52cm・背面56cm※すべて平置きで計測。　素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。購入後、1回だけ短時間のみの着用です。クリーニング済。お色は綺麗なピンクベージュです♪パンツでもスカートでも合わせやすいですし、ジャケットのインナーとして着用してもオシャレです(^^)傷、汚れ共にありません。コメント無しの即購入、大歓迎です！質問等ありましたら、お気軽にコメントください。#estnation#エストネーション#doublestandard#ダブルスタンダード#sov#カットソー#ノースリーブ#シフォン
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