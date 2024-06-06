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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。自引き後すぐマグネットローダーに入れて暗所にて保管しております。特に傷等は見当たらないですが、素人判断なのでご理解ある方のご購入お待ちしております。発送は写真のスリーブ・ローダーに入れ、折れ・濡れ防止のためプチプチで梱包して発送致します。すり替え防止の為、返品返金不可でお願い致します。即購入可能です。値下げ不可。#チリ#ポケカ#レイジングサーフ
http://narcologia.ru/goods/update78395.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric823745.html
http://narcologia.ru/goods/perforce543665.html
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