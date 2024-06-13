Christian Dior SPORTS 半袖ポロシャツ　刺繍ロゴ　レッド　L

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ご覧いただきありがとうございます☺︎お品物についてご質問等ございましたらお気軽にお声掛けください。#takaレディース洋服【商品説明】クリスチャンディオールスポーツ希少なヴィンテージ品です。使用感、やや色褪せがありますが目立った汚れやダメージは見受けられません。【商品詳細】ブランド ：ChristianDiorSPORTS表記サイズ：■サイズcm(平置き実寸)着丈 ：60肩幅 ：39身幅 ：48袖丈 ：21⭐︎トルソーサイズはM相当です。バスト88・ウエスト66・ヒップ89・肩幅37cm⭐︎素人採寸のため誤差はご了承下さい。《ご購入に関して》⭐︎商品の使用感やキズ・汚れなどは出来るだけ写真や文章でお伝えできるよう心掛けておりますが、ご不安な方はコメントをいただけますと幸いです。⭐︎商品発送の際には防水対策をし、なるべく小さいサイズで送れるように梱包いたします。シワが付く可能性があります。匿名配送です。らくらくメルカリ便かゆうゆうメルカリ便のどちらかで発送致します。⭐︎ご購入される方はプロフ内容を承諾したものとさせていただきます。