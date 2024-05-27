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新品! ジミーチュウ JIMMY CHOO スタッズ長財布 ピンクベージュ
商品番号 A44762767781
商品名

新品! ジミーチュウ JIMMY CHOO スタッズ長財布 ピンクベージュ
ブランド名 ジミーチュウ
特別価格 税込 17,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】新品JIMMYCHOOスタッズ長財布　BALLETPINK/SILVERGUNMETALMETALSTARS【サイズ】H：約10.5cm　W：約19cm　D：約2cm札入れ×2、ファスナー式小銭入れ×1、カードポケット×8、オープンポケット×2【商品説明】JIMMYCHOOの正規店で購入しております。定番デザインのお財布です。上品なピンクベージュカラーでおすすめです。専用箱、保護袋が付属しております。100%本物ですのでどうぞご安心ください。★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★取扱の商品は全て正規(本物)の商品のみです。★返品、交換はご遠慮いただいております。★48時間以内にお取引内容の返信をお願いいたします。★48時間以内にご入金願います。★お店ではないので、細かな点を気にされる方はご遠慮ください。カラー···ピンク財布形···長財布素材···本革
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