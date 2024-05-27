COACH コーチ ショルダーバッグ アウトレット ブラック

数年前にアウトレットで購入したCOACHのショルダーバッグです。交通系ICカードが入るくらいのサイズのポケットがあり、便利です♩サイズ:ヨコ約24cm(底)xタテ約15cmxマチ約6cm底部分の革がやや擦れております。（画像8枚目）暗所で保管しておりましたが素人保管のため、神経質な方はご購入お控えください。即購入○COACH/コーチ/ショルダーバッグ/バッグ/アウトレット/ブラック/牛革/本革/レザー/ブランドバッグカラー···ブラック種類···ミニショルダーバッグ素材···その他レザー(本革)



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