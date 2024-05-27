ケオラケオラ ネコかごバッグ KEORA KEORA 新品

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商品詳細
ケオラケオラのネコの顔を模したかごバッグです。出品物は画像1〜4枚目。出品は画像5枚目からの革紐調節ありではなく1枚目のように長さ調節できないタイプです。NYでも話題となったバッグです。使用しないまま保管していた未使用品です。ラタン（籐）素材を使用。目の色が左右で異なり、耳元には星モチーフのテープをあしらった可愛らしいデザインです。開口部は、開閉しやすいマグネット仕様。長さの調節が可能なショルダーストラップを備えています。内側には裏地を施し、ポケットも配しました。お出かけが楽しくなるアイテムです。
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