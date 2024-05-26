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sacai ストライプシャツドレス サカイ ワンピース
商品番号 F87797296843
商品名

sacai ストライプシャツドレス サカイ ワンピース
ブランド名 サカイ
特別価格 税込 9,900 円
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商品詳細

sacaiストライプシャツドレスワンピース定価55,000円素材コットン100%接着部：ポリエステル100%色GRN×D/NVYSIRIPE#sacai他にも出品中ですこちらから！目立つ大きな汚れやキズなどはありませんが、フロントボタン部分にあたり、襟内側に薄汚れございます。ご了承の上ご検討下さい。※全て実物画像です。表示サイズ：2肩幅.51ｃｍ身幅.52ｃｍ着丈.111ｃｍ袖丈.19.5ｃｍ230910-21
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