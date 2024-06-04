アパルトモン　スイコック　ムートンサボ　6

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商品詳細
スイコック ムートンサボ です。ベイクルーズストアのアパルトモンで購入しました。確か、濃い茶色やグレーより前に販売されていた物になります。子供が出来、なかなか履く機会がない為、出品します。状態は、写真にて確認ください。購入時の箱は処分しているので、ありません。※リサイクル梱包材を使用する予定です。●サイズ6(24cmくらい)●カラー:ベージュ●価格:26,000円くらい☆素人保管、中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。カラー···ベージュソールヒール形···フラット柄・デザイン···無地季節感···秋、冬
http://narcologia.ru/goods/reproduce974255.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox61139.html
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