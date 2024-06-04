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アパルトモン　スイコック　ムートンサボ　6
商品番号 F47444137292
商品名

アパルトモン　スイコック　ムートンサボ　6
ブランド名 アパルトモン
特別価格 税込 6,235 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スイコック　ムートンサボ　です。ベイクルーズストアのアパルトモンで購入しました。確か、濃い茶色やグレーより前に販売されていた物になります。子供が出来、なかなか履く機会がない為、出品します。状態は、写真にて確認ください。購入時の箱は処分しているので、ありません。※リサイクル梱包材を使用する予定です。●サイズ6(24cmくらい)●カラー:ベージュ●価格:26,000円くらい☆素人保管、中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。カラー···ベージュソールヒール形···フラット柄・デザイン···無地季節感···秋、冬
http://narcologia.ru/goods/reproduce974255.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox61139.html
http://narcologia.ru/goods/approximate176020.html
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