シャンパンローズケース　Apple Watchキラキラカバーアップルウォッチ保護

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即購入ok値引き不可シャンパンローズケース AppleWatchキラキラカバーアップルウォッチ保護カラー シャンパンローズ男女兼用45mm44mm42mm41mm40mm38mm在庫あり値引き不要の場合即購入もok取引きメッセージにてご希望サイズをご指定下さい。※セラミックモデルと初代(シリーズ1)装着不可※以下抜粋禁止※最新版最高峰ハイクラスカバー(glassパヴェモデル)最大の魅力ストーンは模造石でありながら美しい光沢を実現。カッティングは輝きを最大限に引き出すカットを施し無色透明の澄んだ輝きを放ちます。⭐︎又メインのストーンはマイクロパヴェセッティングとなります☆『特徴』本カバーにはセロハンは貼っておりません。最終行程を日本の職人がパネル面を磨き上げ専用Boxに納めています。到着後はBoxからカバーを取り出し即装着して頂けます☆又カバー全体が密に輝く高級タイプ『いつの間にかの傷』も未然に防ぎ末長く綺麗を維持。類似品/粗悪品では海外製の為、多少の傷ありと了承を求める物。汗や水の侵入を防げないもの/タッチ反応が鈍い物/プクプク浮いた様になったりと利害が生じる物が多い中、当カバーは全てクリア。素材は高品質樹脂でありながら金属製に引けを取らないゴージャスな見た目を演出。金属アレルギーの方にも◎品質については専門機関で鑑別して頂いております。※ストーンは模造石です。本物のダイヤモンドではありませんセット内容 44mm用(他サイズへ変更可)①カバー 一点⭐︎サイズ変更可能⭐︎工具不要で即装着可アップルウォッチ本体とベルトは付きませんお手持ちのczダイヤアクセサリーなどと相性◎applewatchカスタムアップルウォッチチェーンベルトなど沢山出品しておりますアップルウォッチジルコニアカバー/アップルウォッチジルコニアケース\u0026ベルトセット◎41