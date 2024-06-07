HIROKO KOSHINO シューズ 23cm

HIROKOKOSHINO箱ありカラー…ダークブラウンサイズ…23cm何度か使用していますので若干の傷や汚れ等あります。状態は画像をご確認お願い致します。中古品になりますので細かい部分が気になる方はご遠慮下さい。



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