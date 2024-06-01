Ameri VINTAGE NOSTALGIC LONG DRESS

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AmeriVINTAGEアメリヴィンテージNOSTALGICLONGDRESS定価￥22,330試着のみ使用以外公式より↓↓↓↓↓上品なフラワー柄が女性らしさを引き立てるノスタルジックドレスが登場絶妙に開いたVネックラインとウエスト位置を少し上げることでスタイルアップを叶えてくれるアイテムです。スリーブ部分が透けているところもデザインポイント。上質な素材を使用しているので動く度に綺麗に揺れます。上品に仕上げてくれるおすすめの逸品です。着用回数は少ないですが、素材の特徴上僅かなほつれなどがある場合があります。また、カバーをかけてクローゼットに保管してましたが、数年前の購入で素人保管のため細かいことが気になる方はお控えください。