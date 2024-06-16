美品☆ kate spade ケイトスペード ボア 2way ショルダーバッグ

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商品詳細
katespadeケイトスペード2wayショルダーバッグハンドバッグ素材ボア素材xレザーサイズ25.5cmx19cmx13cmショルダー107cm-122cm取り外し可能斜め掛け可能カラーホワイトxブラックほとんど使用感の無い美品です。ボアにも汚れなどは無く綺麗です。ショルダーストラップは未使用です。状態「A」S:新品SA:新品展示品、未使用保管品など極小の擦れの可能性はありA:美品目立つ様な傷や汚れや型崩れは無し極小の擦れ汚れ程度はある可能性B:通常の中古程度多少の傷や汚れや型崩れはあるが、全体的にはまだまだ綺麗で問題無く使えるC:若干目立つ様な傷や汚れや型崩れありD:問題箇所ありセカンドストリートオンラインにて購入プチプチとダンボールで梱包して発送いたします。何かご質問がありましたら、お気軽にお聞きください。
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