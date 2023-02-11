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【完売商品】ZARA ダブルブレスト　フェイクスエードジャンパースカート　S 黒
商品番号 J61416576176
商品名

【完売商品】ZARA ダブルブレスト　フェイクスエードジャンパースカート　S 黒
ブランド名 ザラ
特別価格 税込 4,901 円
在庫状況 あり

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商品詳細

希少、ラスト１点！早い者勝ちです！【新品未使用タグ付き】ダブルブレストフェイクスエードジャンパースカート着丈約117cm身幅43.3cm※身幅はシルバーの飾りの下あたりを測っております。自宅保管になりますのでご理解のある方のみご購入お願いします。なるべくコンパクトにして発送いたします。シワなどご了承願います。基本的にまとめてのご購入で送料が安くなるもの以外値下げ不可です。#ブラック#ZARA#インスタ#Instagram#今期完売#完売商品#最新作#2022AW#完売#正規品#入手困難#希少サイズ#コート#ジャケット#パンツ#ワンピース#カーディガン#スウェット#シャツ#ブラウス#ドレス#スカート#サロペット#ベスト#黒#シック#フォーマル#結婚式袖丈···袖なしカラー···ブラック
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