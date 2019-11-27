ナラカミーチェ　1 NARACAMICIE ブラウス

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ブラウス No.7閲覧頂きありがとうございます‪即購入⭕️サイズは1です。胸幅43cmです。コットン100%、パープルピンクです。目立った傷、汚れ等ございませんのでまだまだ着ていただけると思います*˙˘˙*また、できるだけ丁寧な梱包を心がけますが初心者のため完璧にいかないことがございます。ご了承ください。気持ちの良い取引を心がけております。中古品にご理解のある方のみでお願いいたします。カラー···ピンク袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋、冬