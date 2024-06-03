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Lisetteリゼッタ　ギャザー　ブラウス
商品番号 J74784498866
商品名

Lisetteリゼッタ　ギャザー　ブラウス
ブランド名 リゼッタ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

麻100%着丈55cmサイズ36ピンタック切りっぱなしのデザインでギャザーが広がっていてパンツやスカートにもバランスの取れる形ですチャコールグレーで、何にでも合います中古品ですのでご理解のある方の購入をお願いします
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