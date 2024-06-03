Lisetteリゼッタ　ギャザー　ブラウス

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商品詳細
麻100%着丈55cmサイズ36ピンタック切りっぱなしのデザインでギャザーが広がっていてパンツやスカートにもバランスの取れる形ですチャコールグレーで、何にでも合います中古品ですのでご理解のある方の購入をお願いします
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