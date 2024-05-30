【人気☆Paul Smith】Paul X ピンク　ポロシャツ　サイズM

この度は数ある商品ページから見かけてくださりありがとうございますm(__)m他にも多数出品させていただいているのでご覧下さいm(__)m#こたくSHOPまたセール品も行っているので現在行っているセールをプロフィール欄に載せてありますのでご覧頂けると嬉しいですm(__)mポールスミスのピンクポロシャツです。オシャレなデザインでカジュアルシーンにも合わせやすい品物です。●サイズ：M肩幅34cm身幅43cm着丈51cm袖丈12cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材綿95%ポリウレタン5%●状態：目立つ汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。また分野別に分けさせていただいているのでこちらもお願い致しますm(__)m#こたくレディース#こたくポールスミス#こたくハイブラ#こたくポロシャツ#こたくセール20231021#こたくセール10月#こたくセール#こたくセール3管理番号 X-34素材...コットンカラー...ピンク袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...春,夏



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