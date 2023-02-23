child woman チャイルドウーマン　チェックワンピース

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チャイルドウーマン チェックワンピースお気に入りで大事にきていたので、綺麗です。秋口から着れると思います。ウエスト部分にベルトがあるので、調整可能です。丈:113cmフリーサイズ裏地つき、生地厚め自宅保管のため、ご理解ある方のみご購入お願い致します。#childwoman#チャイルドウーマン#チェックワンピース