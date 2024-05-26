最終お値下げChloe トートバッグ 新品未使用

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これ以上のお値下げはありません。とても使い易いカバンで新品を購入しなおしましたが、好みが変わり使わないまま保管していましたたっぷり荷物が入ります冷やかしいいねお控えいただきますよう宜しくお願いしますサイズは横40縦30マチ約15カラー...ブラック