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keisuke kanda 手縫のジャージ（下）
商品番号 B13259638525
商品名

keisuke kanda 手縫のジャージ（下）
ブランド名 ケイスケカンダ
特別価格 税込 11,130 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ケイスケカンダの手縫いジャージ（下）ケイスケカンダの代表作です。別々のジャージを繋ぎ合わせており、ステッチがとても可愛いです。美品ですが、もともと古着を使って作られたアイテムですのでブランドコンセプトをご理解ない方はご遠慮ください。
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