keisuke kanda 手縫のジャージ（下）

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
ケイスケカンダの手縫いジャージ（下）ケイスケカンダの代表作です。別々のジャージを繋ぎ合わせており、ステッチがとても可愛いです。美品ですが、もともと古着を使って作られたアイテムですのでブランドコンセプトをご理解ない方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/waveform997917.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney304549.html
http://narcologia.ru/goods/protein66534.html
keisuke kanda 手縫いのジャージ | labiela.com
keisuke kanda, レース手縫いのジャージ・上[JC3a/紺と]
keisuke kanda 手縫いのジャージ 上下セット | Shop at Mercari from ...
keisuke kanda, レース手縫いのジャージ・上[JC3b/グレーと]
keisuke kanda, レース手縫いのジャージ・上[JC3b/グレーと]
keisuke kanda, レース手縫いのジャージ・上[JC3a/紺と]
keisuke kandaレース手縫いのジャージ・上[JC3a/紺と] | Palm maison ...
keisuke kanda, ぶかぶかのレース手縫いのジャージ[J2/赤×白]
keisuke kandaの通販と買取。古着屋ANTON。
keisuke kanda, ケイスケカンダ, 手縫いのジャージ・上[J1/紺色々]
ハウス@ミキリハッシン on X:
keisuke kanda, ケイスケカンダ, 手縫いのジャージ・下[J3/紺色々]
keisuke kandaケイスケカンダ手縫いのジャージ・上[J1/紺色々]keisuke ...
http://narcologia.ru/goods/waveform997917.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney304549.html
http://narcologia.ru/goods/protein66534.html
keisuke kanda 手縫いのジャージ | labiela.com
keisuke kanda, レース手縫いのジャージ・上[JC3a/紺と]
keisuke kanda 手縫いのジャージ 上下セット | Shop at Mercari from ...
keisuke kanda, レース手縫いのジャージ・上[JC3b/グレーと]
keisuke kanda, レース手縫いのジャージ・上[JC3b/グレーと]
keisuke kanda, レース手縫いのジャージ・上[JC3a/紺と]
keisuke kandaレース手縫いのジャージ・上[JC3a/紺と] | Palm maison ...
keisuke kanda, ぶかぶかのレース手縫いのジャージ[J2/赤×白]
keisuke kandaの通販と買取。古着屋ANTON。
keisuke kanda, ケイスケカンダ, 手縫いのジャージ・上[J1/紺色々]
ハウス@ミキリハッシン on X:
keisuke kanda, ケイスケカンダ, 手縫いのジャージ・下[J3/紺色々]
keisuke kandaケイスケカンダ手縫いのジャージ・上[J1/紺色々]keisuke ...