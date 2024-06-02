チェックキルティングジャケット グレー

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005380Fチェックキルティングジャケットグレー◆表記サイズ◆FREESIZE着丈50㎝身幅57㎝肩幅59㎝袖丈46㎝裾幅13㎝◆カラー◆グレー◆商品説明◆素材：コットン中綿のボタンキルティングジャケットです。襟の切り替え配色がアクセントに♪♪ガーリッシュコーデにもぴったりのショート丈アウターです。ボトムスはガーリーっぽくスカートがおすすめ♡足元はスニーカーやパンプス等が◎♔∴♔注意事項♔∴♔＋発送は匿名配送になります。＋郵便局からの発送になりますので、土日祝の発送は出来かねます。＋自宅保管になります。神経質な方は購入をお控えください。＋空気清浄機完備の部屋で保管しておりまして、ペットの飼育もしておりません。＋海外製品のため、小さな糸のほつれなどがある場合がございますが、ご了承ください。＋寸法は平置きで計測致しております。計測の仕方によっては異なる場合がございます＋光の加減などにより画像と実物の色に多少の違いがある場合がございます。＋こちらの発送ミス以外の返品対応は行なっていませんのであらかじめご了承ください。上記にご了承いただける方のみご購入願います。