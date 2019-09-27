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メゾンドリーファ　レスポートサック
商品番号 C81681809910
商品名

メゾンドリーファ　レスポートサック
ブランド名 レスポートサック
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

週末お値下げ中‼️購入後何度か使用しましたがスレ等なく美品です。中古品であることをご了承の上、ご検討ください。どうぞよろしくお願いします。小さく畳んで発送致します。トートバッグ種類···トートバッグ素材···ナイロン柄・デザイン···その他特徴···A4サイズ収納可(大容量)
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