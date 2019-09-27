メゾンドリーファ　レスポートサック

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商品詳細
週末お値下げ中‼️購入後何度か使用しましたがスレ等なく美品です。中古品であることをご了承の上、ご検討ください。どうぞよろしくお願いします。小さく畳んで発送致します。トートバッグ種類···トートバッグ素材···ナイロン柄・デザイン···その他特徴···A4サイズ収納可(大容量)
http://narcologia.ru/goods/mythic866935.html
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