シルクシアーブラウス/ノンブルアンペール

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色...ベージュ柄・デザイン...ドット素材...シルク100%透け感のあるベージュ色の生地に、深い赤色のドットのブラウスです。絹100%なので着心地も良いと思います。これからの季節にカーディガンに合わせたり、ジャケットの下に着ても。取り外しできるボウタイ(というのでしょうか)も付いていますので、少しフォーマルな感じにも着れます。なかなか写真では上手く色が出ないのですが、写真5枚目と7枚目が近いと思います。新品未使用ですが、試着はしました。自宅保管が長かった為、『未使用に近い』としました。先日クリーニングに出しましたので、すぐに着て頂けると思います^⁠_⁠^●身幅……約50cm●着丈……約62cm●袖丈……約57cm●ボウタイ(長い所で)……約153cm✩素人採寸ですが、参考になさって下さい。✩タグ無しになります。折り畳んで発送しますので、畳みジワなど了承して下さる方に。#ノンブルアンペール#シアーブラウス#シルクブラウス#ドット#ボウタイリボン