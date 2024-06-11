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96猫 半袖Tシャツ パーカー 靴下 セット
商品番号 E54122678743
商品名

96猫 半袖Tシャツ パーカー 靴下 セット
ブランド名 しまむら
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

着ずに部屋に飾っていました。ほこりは極力取りますが、洗濯をおすすめします。目立つ汚れなどはありませんが、自宅保管のためご容赦ください神経質な方はご遠慮ください。全てタグ付きです。1回も袖を通していない証拠です。配送中のトラブルは補償できません。即購入OK！しまむらアベイルAvailユニクロGUh\u0026mSEIN
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