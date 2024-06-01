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日本製　BEAUTY\u0026YOUTH vネック　長袖ブラウス　free size
商品番号 S21133477850
商品名

日本製　BEAUTY\u0026YOUTH vネック　長袖ブラウス　free size
ブランド名 ビューティアンドユースユナイテッドアローズ
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セレモニーシーンから通勤着まで、幅広い場面でお使いいただけるVネックブラウス。抜け感のあるデザインで、女性らしい雰囲気に仕上げています。ジャケットのインナーとして合わせやすいシンプルなデザインで、長くご愛用いただけます。素材：コットン　70%ポリエステル30%カラー：ホワイト裏地：なし透け感：あり伸縮：ややあり光沢感：なし定価12,100円■2〜3回着用■小さくたたんで発送しますのでシワなどはご理解ください。目立ったキズや汚れはないが、古着故着用感があります。気にならない方からすれば、かなりなお得な商品となっております。神経質な方のご購入はお控えください。#BEAUTY\u0026YOUTHunitedarrows#長袖#ブラウス#OL
http://narcologia.ru/goods/choice28285.html
http://narcologia.ru/goods/conception211957.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric622545.html

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