ラルフローレン エスパドリーユ 24㎝

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商品詳細
サイズ:7(24センチ)使用回数:1回美品数年前ラルフローレンで購入しましたが、サイズが大きく一度履いたあと長く保管していました。普段23.5〜24.0を履きますがわたしには大きかったです。デザインが好みですが泣く泣く出品します。右足のかかと内側に汚れを見つけましたので、お安くお譲りします。靴箱無しでの価格となります。追記購入してからの年数は3年程と記憶しています。
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