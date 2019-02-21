※ ヴィヴィアンウェストウッド　オーブ　ハンドバッグ

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※ヴィヴィアンウェストウッド オーブモノグラム内装 ハンドバッグVivianeWestwoodグリーン レザーグリップハンドバッグ4〜5回の使用サイドと底面に極小さな傷ありますが底面 グリップ部含めてほぼ美品なので「目立った傷汚れ無し」にしています○出品はバッグ本体のみですiPhone7に使っていたスマホケースを置いてみたので参考にしてください高さ約20cm(グリップ含まず)底面幅約30cmマチ約10cm乾燥クロゼットに保管してありました○使用品なのでその他に多少の使用感はあると思います発送時も折り畳みますのでその点だけご了承ください○受け取られて確認されましたらスムーズに受け取り通知を頂ける方に限らせていただきます。説明をよくお読みの上お願いいたします#ビビアンウエストウッド#ヴィヴィアンウェストウッド#ハンドバッグ#バッグカラー···グリーン素材···牛革(本革)、その他レザー(本革)、エナメル、ビニール種類···ハンドバッグ