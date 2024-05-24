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- イネド ショートコート ファー襟付 黒 9号 美品
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商品詳細
イネドショートコートシングル長袖ベルト付ファー襟付 本毛皮（うさぎ）取り外し可カラー···ブラック素材···ウール アンゴラ混サイズ…9号着丈…64cm袖丈…59cm身幅…45cm肩幅…40cm総裏付両側ポケットアンゴラ混なので柔らかな肌触りです。ボタンが前立ての中に隠れるタイプ。スッキリおしゃれな見た目です。18年くらい前に購入。あまり着用しなかったので傷、汚れ、傷みはありません。used品にご理解いただけます方、よろしくお願いいたします。当方ペット飼いです。粘着コロコロで検品しますが残毛ありましたらご容赦願います。気になる方はご購入をお控えください。
http://narcologia.ru/goods/manufacture181941.html
http://narcologia.ru/goods/revamp581222.html
http://narcologia.ru/goods/encourage581672.html
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