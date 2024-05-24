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イネド　ショートコート　ファー襟付　黒　9号　美品
商品番号 H70258101916
商品名

イネド　ショートコート　ファー襟付　黒　9号　美品
ブランド名 イネド
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イネドショートコートシングル長袖ベルト付ファー襟付　本毛皮（うさぎ）取り外し可カラー···ブラック素材···ウール　アンゴラ混サイズ…9号着丈…64cm袖丈…59cm身幅…45cm肩幅…40cm総裏付両側ポケットアンゴラ混なので柔らかな肌触りです。ボタンが前立ての中に隠れるタイプ。スッキリおしゃれな見た目です。18年くらい前に購入。あまり着用しなかったので傷、汚れ、傷みはありません。used品にご理解いただけます方、よろしくお願いいたします。当方ペット飼いです。粘着コロコロで検品しますが残毛ありましたらご容赦願います。気になる方はご購入をお控えください。
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