断捨離SALE❗️ タータンチェックのマフラー

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商品詳細
タータンチェックにハートが可愛いマフラーです。セレクトショップで購入して、ノーブランドになります。素材···ウール50%カシミア50%サイズ 横31.5縦160リバーシブルになっていて、ハートがある面とタータンチェックだけの面があります。冬の装いのワンポイントになります。
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