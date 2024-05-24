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断捨離SALE❗️ タータンチェックのマフラー
商品番号 F63176712269
商品名

断捨離SALE❗️ タータンチェックのマフラー
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 1,786 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タータンチェックにハートが可愛いマフラーです。セレクトショップで購入して、ノーブランドになります。素材···ウール50%カシミア50%サイズ　横31.5縦160リバーシブルになっていて、ハートがある面とタータンチェックだけの面があります。冬の装いのワンポイントになります。
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