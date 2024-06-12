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THE NORTH FACE オプティミストジャケット　NPW11801
商品番号 S49327249759
商品名

THE NORTH FACE オプティミストジャケット　NPW11801
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。プロフィールをご確認頂けますと幸いです。特別割引実施中です♪■ブランド　　THENORTHFACE　オプティミストジャケットレディース　OPTIMISTJACKET　NPW11801天候の変化、運動量の変化を問わず着用し続けられる、3層構造の軽量防水ジャケット。表面にはストレッチ性の高い6デニールのリップストップナイロンを採用し、シャープなシルエットながら上半身の動きにスムーズに追従します。■サイズ　M　実寸（単位：cm）　着丈：63　身幅：50　袖丈：59■カラー　ネイビー　ブラック■状態　目立った傷汚れ無く状態は良好ですが、　あくまでユーズドのご理解をお願いします。
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