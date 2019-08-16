作家さま　ハンドメイド　リネン　ギャザーワンピース

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。utaseisakushoさまのギャザーワンピースです。試着のみのお品です。サイズが合わず出品させていただきます。袖口ゴムフリルお色 ブラック身幅 76cm総丈 115cmらくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便に変更ございます。宜しくお願いいたします。
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