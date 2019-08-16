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作家さま　ハンドメイド　リネン　ギャザーワンピース
商品番号 O95348685218
商品名

作家さま　ハンドメイド　リネン　ギャザーワンピース
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。utaseisakushoさまのギャザーワンピースです。試着のみのお品です。サイズが合わず出品させていただきます。袖口ゴムフリルお色　ブラック身幅　76cm総丈　115cmらくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便に変更ございます。宜しくお願いいたします。
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