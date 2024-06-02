定番　人気不動 HERMES スニーカー 《バウンシング》新色

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品名定番 人気不動HERMESスニーカー《バウンシング》新色他サイト(ラ～のみ)にも出品しております。僅差で売れてしまった場合、ご了承下さい⚠️注意:当店の写真悪用されたことを発覚しました。ご購入の際十分注意してください。状態新品材料*アウトソール：ゴム（白）*フロントインサートソール：ゴム（黒）バックインサートソール：ゴム（ミエル）*インソール/ライニング：シェーヴル（白）*リボン（白）サイズ#37イタリア製付属品収納袋*2箱 替えひも1セット※エルメス袋 別途500円プラスにて承ります。エルメス直営店購入の本物及び新品です。すり替えなどを防ぐため、返品返金はお断りします。ショップカードは個人情報の関係上お付けしておりませんのでご了承ください。