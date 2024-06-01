付属品完備　いたがき 鞄　サドル　ポシェット　2way　ショルダーバッグ　D金具

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ご覧頂きありがとうございます。○アイテムItagakiいたがき希少Emiショルダーバッグサドルバッグ斜め掛け肩がけショルダー調節可能レザー牛革タンニンなめし革北海道手作りダークブラウン茶色ゴールド金具○サイズH165×W170×D52mm・192g2way仕様(ショルダー・ベルトバンド)ショルダーストラップ(取り外し可、111〜129cm5段階調節)、ベルトバンド(取り外し可、全長11cm、4cm幅ベルト対応)外ポケット×1平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態使用感があるためお安くしております。一生使える革製品ですので気にしない方、味として楽しめる方からすれば付属品完備のこちらはお買い得かとおもいます。まだまだ快適にお使いいただけるお品です。○カラーブラウン茶色○素材レザー◯付属品画像10枚目参照＊購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。