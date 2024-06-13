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ビーズ和装バッグ
商品番号 T61616942214
商品名

ビーズ和装バッグ
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 3,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

娘の成人式時に求めたビーズのバッグ使用感はありますがあまりにもかわいいので使ってくださる方に…口金に経年劣化内側にはシミもありますがものを入れれば見えないし十分お使い頂けるかと思います横幅22cm　縦口金下より14cmまち横5.5cm底で6.5cm持ち手長さ約30cm重さ380g箱はありませんので緩衝材で包んでの発送になります種類...フォーマル/冠婚葬祭/お受験
http://narcologia.ru/goods/contemplate181177.html
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